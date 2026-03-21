◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラD）テレビ大阪の阪神オープン戦中継のゲストで、23年の日本シリーズで戦った阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（68）と、オリックス前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（56）が初めて実況席に並んだ。23年の日本シリーズでは、阪神が4勝3敗で日本一に輝いていた。岡田顧問がシリーズの思い出として明かしたのは甲子園での第4戦。同点で迎えた8回1死二、三塁で代