◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島の新外国人フレディ・ターノック投手が“来日初安打”を放った。先発した右腕は打席機会確保のため「９番・ＤＨ」でスタメン。３回２死の第１打席で松本晴の５球目直球を左前にはじき返した。春季キャンプから精力的に打撃練習を続けてきた新外国人。２球で追い込まれたが、変化球を２球見逃した後に快音を響かせた。