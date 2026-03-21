歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身が「芸能界のご意見番」として紹介されることに不満をもらす場面があった。今月29日には40年間MCを務めたTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が最終回を迎え、その日の夜には日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）への出演も決定している。番組終盤、