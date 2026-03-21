◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・海野隆司捕手が先制の左前適時打を放った。０―０の２回２死二塁で打席に立つと、カウント２―２からチェンジアップにうまく反応し、左前に運んだ。二塁走者の山川も激走。左翼を守る広島・ファビアンの好送球をかいくぐって生還し、先制に成功した。