SnowMan佐久間大介（33）が21日、東京・TOHOシネマズ新宿で主演映画「スペシャルズ」（監督内田英治）の公開御礼舞台あいさつに出席した。タイトルにちなみ、自身のスペシャルなスキルの話題に。劇中ではターゲット排除のためにチームを組み、ダンス大会優勝を目指すプロの殺し屋を演じたが、自身は「こぼし屋」だと答えた。「凄く食べ物をこぼすんですよ。口元が緩いというか、飲み物も蓋が大きい缶とかタンブラーでもう一