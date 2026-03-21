YTS山形テレビアナウンサー森山萌花が21日までにインスタグラムを更新。同局を退職することを報告した。森山アナは「3月をもって山形テレビを卒業することになりました。2年間、本当にありがとうございました」と発表した。続けて「取材や中継では沢山の方にお世話になり、35市町村どこへ行っても温かく迎えてくださる皆さんに何度も助けて頂きました。また遠く離れた所から応援メッセージやコメントをくださる方にも、元気と勇気