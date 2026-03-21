春休みやゴールデンウィークなどの連休は、家族旅行の計画を立てる家庭も多い時期です。東京から大阪方面へ移動する場合、新幹線を利用する人は少なくありません。 ただ、予約のタイミングや座席の状況によっては、想定よりも交通費が大きく膨らむことがあります。本記事では繁忙期の新幹線料金はどのように変わるのか、具体的な数字をもとに整理します。 通常期と繁忙期でいくら変わる？ 東京～新