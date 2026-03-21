2026年4月から、自転車の交通違反に青切符が適用されます。自転車でやってしまいがちな交通違反として歩道通行が挙げられますが、車道が危険なら歩道を通行できると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 本記事では自転車が歩道通行してよい条件、歩道通行する際の注意点、青切符制度の概要などを解説します。 自転車は歩道を走ってはいけない？ 自転車に乗ったことがある人なら、誰でも一度は歩道を走っ