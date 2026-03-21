130万円の壁とは、社会保険の加入が必要になる年収のことです。ただし、繁忙期などでの残業によって収入が増えても、企業が一時的であることを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能となります。 実際に、扶養内を意識して労働時間を調整している人も多いでしょう。今回の記事では、年収の壁を解説し、扶養内で働くときと年収が150万円のときの手取りを比較します。また、年収がいくらであれば、扶養内で働くとき