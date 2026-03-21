イスラエル国防軍（IDF）は18日、イラン北部のカスピ海沿岸にあるアンザリ海軍基地を空爆し、イラン海軍の最新鋭駆逐艦「デイラマーン」を撃破したと発表した。同艦はイランが自国技術の粋を集めた「イラン版イージス艦」として鳴り物入りで配備した主力艦だったが、実戦ではその防空能力を発揮することなく無力化された。喧伝された「イーグル・アイ」の虚像IDFの発表および公開された映像によると、イスラエル空軍は18日未明、カ