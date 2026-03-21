◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）、プロ2年目の青木香奈子（25＝マイナビ）、ツアー6勝の笠りつ子（38＝PGM）が通算2アンダーで首位に並んでいる。単独首位で出た“イ・ボミ2世”朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）は高橋彩華