元AKB48でユーチューバーの鈴木優香（25）が21日、都内で2026年度カレンダー発売記念イベントを行った。自身初のカレンダー。グラビア撮影も約半年ぶりだったといい「想像よりも奇麗に撮ってもらった。大満足な1冊を作っていただき感謝です」と笑みを浮かべた。当初は沖縄での撮影を予定していたが、撮影の3日前にインフルエンザに感染してしまい延期に。撮影地を都内に変更し「急きょリスケしてもらって撮った。準備期間も