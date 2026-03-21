なにわ男子の大橋和也さん（28）とKing & Princeの永瀬廉さん（27）が、21日よる7時から放送の日本テレビ系バラエティー番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！3時間スペシャル』に出演。人気企画に挑戦します。大橋さんが挑戦したのは、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売り上げ1位を回答権3回以内に当て、『道の駅スゴロク』を使って、出た目の数に従い次の道の駅へ進む『日本全国道の駅伝』。第8走者として