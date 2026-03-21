なにわ男子の道枝駿佑（23）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。忘年会について語った。MCの「品川庄司」庄司智春から「みんなでご飯行くことは？」と質問が飛ぶと「あります。みんなで去年、年末に忘年会しました」と明かした。藤本美貴から支払いは誰がするのかと聞かれると「男気じゃんけんで」決めると回答。その時の支払いは「僕が勝ちました」として道枝が持ったと苦笑い。食べたの