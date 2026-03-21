動画配信サービス「Hulu」で、綾辻行人の人気ミステリー小説「館」シリーズを原作とするHuluオリジナルドラマ『時計館の殺人』の全8話が独占配信中。【動画】ドラマ『時計館の殺人』本予告第2弾「館」シリーズは、1987年刊行のデビュー作『十角館の殺人』を皮切りに9作の長編が発表されている現代本格ミステリーの代表作。2024年には『十角館の殺人』が実写化され、「Huluオリジナル部門」年間視聴ランキング1位を獲得したほか