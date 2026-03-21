２児ママでタレントの安田美沙子が２１日、次男（６）の卒園式をＳＮＳで報告。入園式では「早生まれで空気に馴染めず」ぐずって泣いていた息子の成長に「夫婦でよく泣きました！」と明かした。２０１４年３月にデザイナーの男性と結婚し、長男（８）、次男がいる。「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、「毎日、支えてくださった先生方、本当にありがとうございました受験や、色んな変化があっても、晴れやかに