育児放棄を受けて人工哺育で育ったニホンザルの赤ちゃん「パンチくん」が、オランウータンのぬいぐるみを抱えて過ごす姿がSNSで話題を集めました。投稿したのは千葉県の市川市動植物園の公式X（@ichikawa_zoo）。ぬいぐるみにしがみつく姿に、「がんばれパンチ」と成長を見守る声が広がりました。【写真】ぬいぐるみを母がわりにしながら、群れの中で暮らすニホンザルのパンチくんパンチくんは2025年7月26日、サル山で生まれたオス