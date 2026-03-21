日常生活や季節の情景に隠れた言葉のパーツを組み合わせて、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？今回は、日本の春に欠かせない花や不要なものを取り除く操作を指す言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ら□□じょ□□もつヒント：日本の春を象徴