経済や社会トレンドの中国人研究家である馬江博（マー・ジアンボー）氏はこのほど、中国の大学では2年間で1万以上の専攻コースが廃止されたとして、関連する状況を紹介する文章を発表した。中国伝媒大学（中国メディア大学）は2025年に翻訳や撮影などの16の本科専攻コースとサブ専攻コースを廃止した。中南大学は学部生として募集する本科専攻を104から89に減らした。24年から25年にかけて、全国の大学で累計6638の本科専攻コース