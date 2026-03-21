【(C)EASL】 開始5分で10点リードを奪う 3月20日、アルバルク東京は『EASLファイナルズ マカオ2026』準決勝にて、準々決勝でソウルSKナイツを破った桃園パウイアン・パイロッツと対戦。前半は高精度な3ポイントシュートでリードを奪ったが後半に失速し、立て直せないまま76-102で敗れた。A東京は高さとゲームメークで大きなアドバンテージを生むライアン・ロシターが3