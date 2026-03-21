静岡県富士市の田子の浦港で、3月21日、2026年初めてのシラス漁が行われ、港は活気に満ち溢れました。 【動画】「絶好調」「シラスがとれる日が続けば」県内のシラス漁解禁田子の浦港では初競り港活気づく＝静岡・富士市 ＜富士支局杉村直美カメラマン＞ 「午前5時半すぎの田子の浦港です。今シーズン最初のシラスを求めて、船が一斉に出港していきます」 3月21日午前5時半すぎ、富士市の田子の浦港では、17隻の漁船が今