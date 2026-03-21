２０日未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、警察は会社の家宅捜索を行い事故原因を調べています。 【写真を見る】大型トラック運転手の容疑者の女が勤務する運送会社に警察が家宅捜索 新名神高速で6人死亡の多重事故 警察や国土交通省は21日朝、事故を起こした運転手が勤務していた広島市安芸区の運送会社を訪れ、当日の勤務状況などを調べています。 この事故は20日午前2時20