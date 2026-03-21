春のセンバツ高校野球、日本文理は21日の1回戦で高知農業（高知）と対戦しました。打線がつながり8－1で勝ち、15年ぶりの初戦突破です。15年ぶりのセンバツ勝利を目指す日本文理は、21世紀枠選出の高知農業と対戦しました。日本文理は2回表、1アウト1・3塁のチャンスを作ると、エースの染谷がライトへの犠牲フライを放ち、1点を先制します。その後、相手のミスなどもあり3点を追加。4回裏に1点を返されますが直後の5回