「選抜高校野球・１回戦、高知農１−８日本文理」（２１日、甲子園球場）２１世紀枠の高知農が日本文理に敗れ初戦敗退となった。初回にエースの山下が連打と四球で満塁のピンチを招くと、犠飛とタイムリーで２点を先行された。四回には失策をきっかけに２点を奪われてリードを広げられた。それでもその裏、栗山がタイムリーを放って反撃ののろしを上げると、アルプススタンドが一気に沸いた。だが直後に３点を奪われて突き