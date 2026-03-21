7人組グループ・BTSが、20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックをかなえた。それに合わせ、都市型プロジェクト『BTS THE CITY ARIRANG SEOUL』（以下『THE CITY SEOUL』）が華やかに幕を開けた。【写真】BTS一色に染まったソウル市内の模様20日午後7時、国宝第1号である崇礼門にはメディアファサードが上映された。城壁の門が開くと、BTSの雄大なシルエットが姿を現す。韓国の伝統的