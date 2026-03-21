＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内がどよめいた「珍手」炸裂の瞬間体重わずか62.5キロ、現役最軽量の序二段力士が、100キロ以上重い相手を“珍手”で撃破。勝ち越しを決めた今場所、5つの白星が「全て珍手」という驚異の戦績に「すごすぎる」「奇跡の36歳」など驚きと称賛の声が相次いだ。序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）が、序ノ口十三枚目・武田（中村）と対戦。この日の体重差は