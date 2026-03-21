「選抜高校野球・１回戦、高知農１−８日本文理」（２１日、甲子園球場）日本文理が２０１１年以来、１５年ぶりとなるセンバツ初戦突破を果たした。打線がつながり、２１世紀枠の高知農を圧倒した。二回にエース・染谷の犠飛などで２点を先制した日本文理は、四回に敵失から好機を広げて２点を追加した。さらに五回には秦の適時三塁打などから一挙３得点とたたみかけた日本文理。染谷はテンポよく打たせて取る投球で相手打線