お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。結婚のあいさつでのエピソードを明かした。庄司は「ミキティのお父さんに『結婚させてください』ってあいさつに行った時があって、ミキティのお父さんの部屋にミキティが歌ってた頃のポスターがすごい貼ってあって、申し訳ないことしたなと思って」と明かした。すると妻で、元モーニング娘。のメンバーでタレント藤本美貴