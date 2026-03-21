ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が２１日、大阪・東大阪市で行われた近畿大学の卒業式に登場し、約６０００人の卒業生を前にゲストスピーチを行った。村上が登場すると、卒業生から大きなどよめきがわき起こった。村上は「普通ってそんなに悪くない」とアピール。個性だらけの芸能界を振り返り「メンバー、横山（裕）君、大倉（忠義）君、安田（章大）君、丸山（隆平）君、変です。ほぼ同世代の嵐。かっこええですよ。僕は普