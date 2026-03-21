タレントの藤本美貴が「モーニング娘。」時代のメンバーとの関係をぶっちゃけた。藤本と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が２１日、放送された。この日ゲスト出演した「なにわ男子」の道枝駿佑に庄司が「なにわ男子でごはん行くことはあるの？」と質問。道枝は「あります。みんなで昨年末に忘年会しました」と答