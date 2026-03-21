◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人は２１日、楽天戦のスタメンを発表した。疲労とコンディションを考慮して１５日の日本ハム戦から４試合連続で欠場していた泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で実戦復帰する。先発マウンドに上がるのはスペンサー・ハワード投手。昨季プレーした古巣相手への登板に「個人的に仲のいい人たちも多いので。当然対戦するのが楽しみ」と語っていた。両チームのスタメンは以下の通