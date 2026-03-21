◆オープン戦中日―ロッテ（２１日・バンテリンドーム）スターティングメンバーが発表され、中日はドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が“大谷ルール”で名を連ねた。先発投手と同時に「９番・ＤＨ」でも出場。開幕ローテーション入りに手をかけているルーキーは開幕後を想定して打席にも入る形で調整するが、桜井の降板後もＤＨで別の打者が出場可能になる。広島は２０日に床田、この日もターノックが同様の方法を使