【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの安田美沙子が3月21日、自身のInstagramを更新。次男の卒園式を報告した。【写真】43歳2児のママタレ「上品で素敵」卒園式での親子ショット◆安田美沙子、次男の卒園式ショット公開安田は「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、「受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです」と感謝。和服姿の自身とスーツを着た夫がスーツに蝶ネクタイ姿