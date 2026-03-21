【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの里田まいが3月21日、自身のInstagramを更新。夫である読売ジャイアンツの投手・田中将大との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】マー君の41歳元ハロプロ妻「見てるだけでほっこり」結婚14周年迎えラブラブハグ◆里田まい、夫婦2ショットで結婚記念日を報告里田は「1日遅くなってしまいましたが…3月20日は結婚記念日」と報告。「15年目に突入！速い〜」とつづり、田中投手と寄り