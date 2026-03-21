鹿児島県産米の「あきほなみ」が、コメの味を評価するランキングで、最高ランクの「特A」を3年連続で獲得しました。これを記念して鹿児島市で販売会が開かれています。 「あきほなみ」は県が開発したブランド米で、粒が大きく、粘りと甘みがあり、冷めてもおいしいのが特徴です。 県本土の北部でつくられた「あきほなみ」が今年度、日本穀物検定協会の「米の食味ランキング」で3年連続で最高ランクの「特A」を獲得しました。 こ