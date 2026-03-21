【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの川崎希が3月20日、自身のInstagramを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと次女との3ショットを披露した。【写真】38歳3児のママタレ「すでに完成してる」生後8ヶ月次女＆イケメン夫との3ショット公開◆川崎希、生後8ヶ月の次女と家族3ショット披露川崎は「グーちゃん 最近夜泣きがはじまり夜はなかなか大変に」と、次女の夜泣きが始まったことを報告。「生後8ヶ月く