２０日、蘇州市呉中区にある西山国家現代農業モデル園金海華碧水縁茶葉基地の碧螺春有機茶園で茶摘みをする作業員。（蘇州＝新華社記者／李博）【新華社蘇州3月21日】中国江蘇省蘇州市呉中区の茶園では春分の日に当たる20日、中国を代表する緑茶の一つ「洞庭山碧螺春（へきらしゅん）」の新芽の収穫が本格化した。二十四節気の一つ「清明節」（今年は4月5日）前に摘んだ茶葉で作られたお茶は「明前茶」と呼ばれ、貴重で最上級品