千葉ロッテマリーンズは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash！！（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすると発表した。新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash！！のロゴカラーであるシルバーを基調にデザインした。コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パターン。リニューアルは2024年以来2年ぶりで、開幕戦となる3月27日の西武ライオンズ戦（ZOZOマリンスタジアム）