きょう21日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）は、「人気者とバスツアー！豪華ゲストの貴重トークSP」と題し、これまでの貴重なトークを届ける。かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、ゲストの写真を見ながら印象に残ったシーンを振り返る。【写真】とろサーモン久保田、ダイアン津田も登場「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」では、平成ノブシコブシ・吉村崇、NO