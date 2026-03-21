なにわ男子の道枝駿佑（23）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。自身のキャラについて語った。MCの藤本美貴から「どういうキャラクターなんですか？メンバーの中だと」と聞かれると、「わりとポンコツです」と回答。メンバーからも同じくポンコツと認識されているという。「YouTubeとかで料理企画すると大体イジられます」と明かす道枝。続けて「誰が一番料理できる？」と質問されると「大