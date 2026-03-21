4月スタートのドラマ『惡の華』で監督を務める井口昇氏（56）が21日、自身のXを更新。所属する劇団・大人計画を退所することを報告した。【写真】大人計画の退所を報告した井口昇監督井口氏は「ご報告がございます」とし、画像で「この度、私、井口昇は約30年に渡り俳優として所属しておりました大人計画を退所させて頂くことになりました」と伝えた。「30年前、松尾スズキさんにお声をかけていただいてから、全く舞台経験の