日本文理８―１高知農（１回戦＝２１日）日本文理（新潟）は二回、染谷の犠飛と安達の適時打で２点を先行。五回には４連打で３点を奪うなど中盤に突き放した。２１世紀枠で出場し、春夏通じて初の甲子園となった高知農（高知）は、四回に栗山の適時打で１点を返したが、及ばなかった。