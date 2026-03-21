◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月21日京セラドーム）阪神は21日、オリックスとのオープン戦のスタメンを発表した。先発の高橋遥人投手(30)が「9番・指名打者」で出場。先発投手と指名打者を兼務する。ドジャースの大谷が先発した際に降板後も打席に立つことが可能な「大谷ルール」を思わせる起用。高橋は降板後はDHとして打席に立つことが可能で、代走や代打を送られてもマウンドに立つことができる。