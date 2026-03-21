“革靴離れ”や“パンプス離れ”が進む一方、見た目は革靴やローファーなのにスニーカー素材でできた靴が人気だといいます。ライフスタイルに合わせて変わる、靴の選び方。履き心地を追求した靴が注目されている背景には、何があるのでしょうか？■「ローファースニーカー」がブームに森圭介アナウンサー「スーツ姿の靴といえば革靴やパンプスが定番でしたが、その傾向が変化してきているということです。東京・銀座にある靴販売店