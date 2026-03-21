3月21日（現地時間20日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズは、イビツァ・ズバッツが19日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦で肋骨を骨折したため、今シーズン残り試合を全休すると発表した。 ズバッツはこのケガから完全に回復することが見込まれているものの、今後については後日発表されるとのこと。 ペイサーズはブレイザーズ戦を119－127で落としたこと