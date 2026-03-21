電子書籍オンリーながら「このライトノベルがすごい！2026」（宝島社）単行本・ノベルズ部門で第8位を獲得した、イワトオの『迷宮クソたわけ』（ダンガン文庫）が待望の紙書籍化される。発売日は2026年4月24日で、同じくイワトオが手がける新シリーズ『はぐれ者共、銃を撃て』の1巻も同時刊行。 【画像】「ダンガン文庫」4月のラインナップ 『迷宮クソたわけ』は、小説投稿サイト「カクヨム」にて5800万PV