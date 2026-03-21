シリーズ累計350万部突破した、「小説家になろう」発の大人気シリーズ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』（双葉社刊）のTVアニメ化が決定した。 【画像】アニメ化お祝いイラスト 初級の「付与術師」しか使えず、パーティーのサポートと雑用に徹していた非戦闘員のヴィム＝シュトラウス。迷宮探索中に仲間のピンチを救ったと思いきや、手柄を横取りされたと言いがかりをつけられパ}