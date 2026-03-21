ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、米アリゾナ州グレンデールでのパドレス戦に先発登板。オープン戦最後のマウンドで、5回3安打1四球7奪三振無失点の快投を見せた。最速は97.4マイル（約156.7キロ）を計測、圧巻のパフォーマンスで順調な仕上がりをアピールした。 ■全球種を駆使して好投 山本は初回の立ち上がり、先頭打者をこの日最速97.4マイル（約156.7キロ）のシンカー