この記事をまとめると ■フィアットのラインアップにはかつて4WDのカンパニョーラが存在していた ■カンパニョーラはラダーフレームにリジットサスを採用した本格派クロカンモデルだ ■もしも同門ジープのプラットフォーム使った現代版カンパニョーラが出たらおもしろそうだ お洒落でもなくかわいくもない無骨で質実剛健なフィアット フィアットといえば、イタリアを代表する国民的ブランドであり、小粋で親しみやすいコンパクト