21日午前11時20分頃、長崎市丸尾町の国道202号で車が歩行者の男性をはねる事故がありました。 警察によりますと、はねられた歩行者は高齢の男性とみられ、事故の直後は意識があったということです。 男性をはねた車は、そのまま現場を走り去っていて、警察はひき逃げ事件として詳しく調べています。